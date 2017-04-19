Киев, 19 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум.



Oleg Krivolapov Памятник Ватутину в Киеве

Радикалы осквернили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в Киеве и памятник погибшим красноармейцам в Мариуполе, сообщают СМИ.

В Киеве неонацисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надругались над памятником советскому генералу Николаю Ватутину, повесив на шею статуи табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

В Мариуполе неизвестными вандалами был изуродован памятник на могиле советских солдат, а также мемориал в честь погибших. Неизвестные оставили на них различные надписи, а также нарисовали черной и красной краской символ свастики.

Напомним, Николай Федорович Ватутин (1901−1944) — советский генерал армии, посмертно Герой Советского Союза. Погиб после ранения в бедро в перестрелке с карателями из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в 2014 году в Киеве украинских националистов, неонацисты, прославляющие Бандеру и Шухевича, получили практически неограниченную свободу.

Так называемые украинские патриоты регулярно устраивают акты вандализма по отношению к объектам культурного наследия, музеям, памятникам, а также нападают на любого, кто высказывается в защиту русского языка и русской культуры.

Одним из ярких примеров бесправия на Украине стали трагические события 2 мая 2014 года в Одессе. Напав на митингующих, которые протестовали против угнетения русскоязычного населения, радикалы загнали людей в Дом профсоюзов, после чего подожгли его.

По официальным данным, в огне погибли 48 человек, не менее 200 человек пострадали от пожара.