Москва, 19 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум.



Pixabay.com Дядя Сэм

Вашингтону свойственно сначала сделать что-либо, а уже потом изучать проблему. Об этом 19 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления руководства США в адрес Северной Кореи.

«У наших американских коллег есть очень плохая черта. Они сначала что-то делают, а потом начинают изучать вопрос», — сказала Захарова. По ее словам, так было в ситуации с Украиной, Сирией и во многих других случаях.

Дипломат выразила надежду, что в ситуации с КНДР власти США остановятся на нехарактерном для них сценарии: сначала изучат вопрос, выберут оптимальную стратегию, и лишь потом приступят к заявлениям и действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оказался в условиях, когда лидер КНДР Ким Чен Ын располагает ядерным оружием, и с эти необходимо что-то делать. Американский лидер выразил надежду, что глава Северной Кореи хочет мира, однако предупредил народ США о том, что имеются все основания опасаться начала ядерной войны с Пхеньяном.

19 апреля в Пхеньяне был продемонстрирован видеоролик, показывающий возможный удар по США северокорейскими ракетами. Показ происходил во время концерта Государственного заслуженного хора Северной Кореи, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

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