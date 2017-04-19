Киев, 19 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Восстановление территориальной целостности Украины — это инвестиция в безопасность не только ЕС, но и самой России. Об этом сегодня, 19 апреля, во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне заявил президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Иногда я слышу, как спрашивают: почему нам следует беспокоиться об Украине? Чтобы было понятно: я не имею в виду госсекретаря Тиллерсона, с которым у меня был замечательный телефонный разговор на прошлой неделе накануне его встречи с Путиным. Я считаю, что политическая и дипломатическая Америка имеет четкое видение относительно роли Украины», — сказал Порошенко. «Украина является инвестицией в безопасность всех, включая Россию. Украина не может быть побежденной. Но успешной она может стать только при помощи своих союзников. А процветающая и стабильная Украина — это процветающий и стабильный регион. Третье. Украина — это тест на то, действительно ли Запад приходит в упадок. В Украине отвечают не на «украинский вопрос». Отвечают на «европейский вопрос». Четвертое. Украина является бесценным активом в сфере ядерного нераспространения. Если о гарантиях Будапештского меморандума для Украины забудут, то какой урок получат нации, которые размышляют над тем, чтобы стать ядерными?» — задался вопросом Порошенко.

Президент отметил, что «ВСУ показали свою эффективность в противостоянии с Россией». «Украина — боец. Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП — больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня, украинская армия занимает восьмое место в Европе. Это единственная армия, которая не только столкнулась с «российской агрессией», но и способна ее эффективно сдерживать. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности. Она удерживает агрессию в стороне от ваших домов. Не об этом ли западное сообщество должно в первую очередь переживать и понимать? Думаю, что должно», — добавил Порошенко.

«Оно (западное сообщество — прим. ИА REGNUM ) также должно понимать, что Кремль одержим своим империалистическим прошлым. Стремление России к гегемонии не остановится в Украине. Вчера это были Приднестровье и Грузия. Сегодня — Украина и Сирия. Кто же следующий? Позвольте повториться: это не проблема голода, а мировоззрения. Мировоззрение России отличается не только от нашего, но и от советского. Советский Союз думал по схеме «мы — хорошие, а они — плохие». Но лидеры Кремля думают по-другому. Их линия такова: «если они плохие, то нам разрешено быть плохими так же», — полагает Порошенко.

Президент призвал страны ЕС оказать Украине поддержку в проведении реформ. «Что нам еще нужно, так это ваша надежная поддержка реформ в Украине. Нелегко трансформировать страну во время войны и против попыток России дестабилизировать Украину. Но мы делаем свое дело и делаем это результативно. Для нас задачей последних трех лет было стать лучшей страной. Чтобы следовать этим путем, нам также важно сохранение санкций против России. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции ничего не дали. Самое главное — меньше убитых украинцев, и это далеко не ничего. Во-вторых, если бы не санкции и новорожденная украинская армия, российские танки стояли бы значительно глубже в Европе», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у своих коллег по G7, почему «американских налогоплательщиков» должен волновать кризис на Украине. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро ответил Тиллерсону: «Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищённую, политически и экономически сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части».