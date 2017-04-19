Лондон, 19 апреля, 2017, 14:50 — ИА Регнум.



Policy Exchange Тереза Мэй

Внеочередные выборы в парламент Великобритании позволят обеспечить стабильность в период проведения процедуры выхода из состава ЕС. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй рассказала в интервью радиостанции «Би-би-си».

По словам Мэй, вступая в должность главы правительства она была уверена — наибольшее значение для государства имеет уверенность британцев в том, что ей удастся провести процедуру Brexit. Но позже, с началом реализации статьи 50 Лиссабонского договора, стали понятны намерения оппозиции помешать процессу выхода из состава Евросоюза.

«Досрочные выборы позволят обеспечить стабильность в этом», — отметила Мэй и добавила, что формирование нового состава правительства положит конец дискуссиям, включая споры между консерваторами.

Также, по ее мнению, исчезнут все сомнения в доверии Кабинету министров, глава которого не был избран путем всеобщего голосования.

Кроме того, период предвыборной гонки при проведении выборов в 2020 году пришелся бы как раз на наиболее важную, финальную часть переговоров по Brexit. Это отвлекло бы политиков от процедуры выхода из состава ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, действующее правительство Великобритании было сформировано после того, как предыдущий премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку летом 2016 года. Его уходу предшествовало голосование по Brexit, по итогам которого большая часть британцев высказалась за выход страны из состава ЕС.

18 апреля глава правительства Тереза Мэй объявила о том, что на 8 июня 2017 года намечены внеочередные выборы в парламент страны. До того, как была озвучена такая инициатива, считалось, что выборы правительства пройдут в 2020 году.

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