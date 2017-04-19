Москва, 19 апреля, 2017, 14:49 — ИА Регнум.

wilhei Набор букв

Сообщение Reuters о том, что Москва якобы занижает официальные данные потерь российских военнослужащих в сражениях за Пальмиру (Сирия), безосновательно: таких официальных данных не было и нет, сообщил журналистам сегодня, 19 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Никаких официальных данных о якобы «потерях в боях за Пальмиру» не было, никогда не публиковалось и не существует в природе. Таким образом, вся статья британского агентства Reuters о якобы «занижении» таких данных — набор букв для оправдания собственного заголовка», — пояснил он.

Конашенков подчеркнул, что перечисленные агентством имена «погибших» не имеют отношения к российским военнослужащим. Целью этой публикации является отвлечение внимания от ситуации с ракетным ударом США по Сирии, к которому не было основания.

«Весь текст — абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне», — сказал он.

Напомним, атака на авиабазу «Шайрат» в Сирии произошла в ночь на 7 апреля: Вашингтон принял решение нанести ракетный удар, объясняя его тем, что сирийские правительственные войска якобы применили в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) отравляющий газ против мирных жителей.

Никаких доказательств применения химического оружия Дамаском не представлено до сих пор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Reuters опубликовало информацию, согласно которой трое военных из России, служившие по контракту в Сирии, погибли в ходе боевых действий. Перечислялись имена этих людей: Алексей Сафонов, Владимир Плютинский и Михаил Нефедов.