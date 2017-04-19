Казань, 19 апреля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 апреля начинает выплаты вкладчикам казанского «Татагропромбанка». За выплатой страхового возмещения, согласно реестру обязательств, могут обратиться 3,24 тыс. клиентов кредитной организации, сообщает АСВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Общий объем выплат составит около 1,66 млрд рублей.

«Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ», — говорится в сообщении.

Напомним, банком-агентом для выплаты возмещения по вкладам выбран «АК БАРС» Банк. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татагропромбанка». Решение принято в связи с полной утратой капитала кредитной организацией. Кроме того, «Татагропромбанк» проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО «Татфондбанк».В кредитной организации назначена временная администрация. Арбитражный суд Татарии 14 апреля зарегистрировал иск ЦБ РФ о признании «Татагропромбанка» банкротом.

По величине активов «Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе Российской Федерации.