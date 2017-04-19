Москва, 19 апреля, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Правительство готовит поправки к федеральной целевой программе по охране озера Байкал, а также поправки к соответствующему закону. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

«В настоящее время готовятся поправки к программе и поправки к закону об озере Байкал», — заявил Медведев.

Глава правительства напомнил, что ранее были выделены порядка 30 млрд рублей, на перепрофилирование Байкального целлюлозобумажного комбината. «Сейчас эти процедуры позади, но работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба необходимо продолжить», — констатировал он.

Средства, которые на это были выделены, необходимо окончательно освоить: создать новые социальные объекты, новые туристические объекты, и в то же время не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера, пояснил Медведев.

«Эта работа по ФЦП будет продолжена министерством природных ресурсов», — добавил председатель правительства.