Астана, 19 апреля, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Итоги розничной торговли за три месяца 2017 года подвел Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана. Согласно опубликованному на сайте ведомства отчету, объем розничной торговли в январе-марте 2017 года составил 1,76 трлн тенге (321,5 млрд руб.), что на 5,5% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

«Объем реализации товаров торгующими предприятиями за январь-март 2017 года составил 1,03 трлн тенге (187 млрд руб.), что на 14,6% выше уровня соответствующего периода прошлого года. При этом по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю — марту 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 109,8%. Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 41,5%, по сравнению с январем — мартом прошлого года их объем снизился на 5,2%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Как следует из статданных, в структуре розничной торговли в рассматриваемом периоде преобладают непродовольственные товары — 65,8% к общему объему розничной торговли. При этом розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 9,7% по сравнению с январем-мартом 2016 года, а продовольственных товаров уменьшилась — на 2,2%.

«На 1 апреля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 576,2 млрд (104,7 млрд руб.). тенге. Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе — марте 2017 года приходится на город Алма-Ату (31%), г. Астану (11,3%), Карагандинскую (9,3%) и Восточно-Казахстанскую (8,6%) области», — отмечают в Комитете по статистике.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 20 127 года казахстанские коммунисты заявляли о том, что розничная торговля в стране за минувшие два года ушла в минус (падение с 2014 года составило порядка 11 млрд долларов — 759 млрд руб).

«Статистика лукавит, показывая рост торговли в тенге. На самом деле это связано с ростом цен на импортные товары и расходники, а в долларах США мы упали на 11 млрд. Мое мнение: такую программу правительство не принимает по причине оптимизма в своих планах и отчетах. Ведь сейчас заявить, что доходы падают и это тянет за собой и падение потребления со всеми вытекающими негативными последствиями для граждан и экономики в целом — это будет парадокс парадоксов. Административными методами сдерживать цены не получается, поэтому проблему начинают решать через официальную статистику. К сожалению, статистические отчеты не могут трансформироваться в доступные продукты, а призывы властей не дают возможности нашим производителям попасть в торговые сети. После девальвации тенге у нас намечается рост производства продуктов питания, что вызывает проблемы реализации. Если мы пропустим этот момент, то отрасль замрет и не сможет отвоевать полки магазинов и занять достойное место на столах наших граждан», — сообщил депутат-коммунист Айкын Конуров.

Падение розничной торговли и, соответственно, снижение объемов местного производства, натолкнули коммунистов на идею ввести в Казахстане продуктовые карточки.

«Анализ реальных доходов населения за 2016 год показал сокращение на 4,5%, что является максимумом за последние 16 лет. Средняя зарплата в Казахстане составляет сейчас 136 777 тенге — 416 долларов (25,8 тыс. руб.) и неуклонно снижается с 2007 года. По уровню доходов мы заметно уступаем Ирану, Китаю, Мексике, Таиланду. Но что парадоксально, по официальной статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, неуклонно снижается с 2007 года и составляет всего 2,5%. То есть уровень бедности у нас якобы меньше, чем в США и Европе, что не соответствует действительности», — удивляется Конуров.

Депутат также отметил, что это становится острой экономической проблемой.

«Бедность сейчас связана не столько с безработицей, сколько с заниженными доходами, по причине которых работающие граждане живут в бедности. Те, кого раньше было принято считать средним классом, сейчас постепенно смещаются в ряды бедных. Поэтому считаем, что необходимо принять программу борьбы с бедностью в интеграции с программой стимулирования потребительского спроса на отечественные товары. Мы не раз предлагали внедрить в Казахстане продовольственные карточки. Суть этой идеи в том, что государство ежемесячно перечисляет на банковские карты социально незащищенных граждан определенную сумму. На эту сумму можно купить продукты отечественного производства», — пояснил Конуров.

Напомним также, 1% от общего объема розничной торговли в Казахстане приходится на интернет-торговлю.

Характерной особенностью электронной коммерции Казахстана является очень малая доля местных магазинов (10%) и малая прозрачность этого бизнеса, крайне затрудняющая оценку их деятельности, а также большое число игроков, совмещающих онлайн и оффлайн бизнес.

В связи с этим налоговые органы республики, как сообщил в августе 2016 года председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов республики Даулет Ергожин, разработали специальную площадку онлайн-торговли, которая будет работать на платформе, созданной национальным почтовым оператором — АО «Казпочта».

"Там предусматривается вся полная интеграция с нашими системами, то есть человек, который работает на «Казпочте», должен быть зарегистрирован, он платит налоги. Платежи проходят в безналичной форме, все прозрачно и есть гарантия, что он приобретет товар и, если ему он не понравится, он сможет его потом вернуть, предъявить какие-то претензии. В Instagram как предъявите претензии? Он завтра аккаунт удалит и скажет: «До свидания!», — заявил тогда глава Комитета.

Он также отметил, что налоговые органы выявили практически всех онлайн-бизнесменов, занимающихся розничной торговлей нелегально.

«Мы взяли многих, которые вызывают сомнение, мы их всех вызвали. В основной массе это алмаатинцы — там все в Instagram сидят, торгуют. Всем все объяснили, практически из 100 процентов где-то 95 процентов встали на регистрацию, стали индивидуальными предпринимателями. Все как полагается, сейчас все платят», — рассказал Ергожин.