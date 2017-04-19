Калининград, 19 апреля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Кризис руководства российских немцев в Калининградской области не вызван внешними факторами и является внутренним делом Российской Федерации. Такое мнение высказал сегодня, 18 апреля, журналистам президент федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских немцев Генрих Мартенс, прибывший в Калининград с рабочим визитом.

Коллаж ИА REGNUM Генрих Мартенс и Виктор Гофман

«Конфликт в Калининградской области, связанный с результатами проверки Минюста Немецко-Русского дома и с тем, как в последнее время велась работа дома, не мог вызывать удовлетворение германской стороны, — сказал Мартенс. — Одним из итогов того, что германская стороны недовольна, стал тот факт, что примерно полгода назад по решению германской стороны было прекращено любое финансирование деятельности Немецко-Русского дома».

Вместе с тем Генрих Мартенс отметил, что в переговорах с российской стороной германская сторона, в частности, уполномоченный федерального правительства, не раз подчеркивал, что кризисная ситуация в Калининградской области — внутреннее дело РФ, и Германия готова принимать участие в разрешении кризиса, если только российская сторона об этом попросит.

Мартенс анонсировал создание в Калининграде культурно-делового центра российских немцев. На вопрос журналистов о том, станет ли новый центр сотрудничать с Немецко-Русским домом, попавшим в череду политических скандалов, глава ФНКА ответил:

«Мы не хотим ни с кем конкурировать или конфронтировать. Представители из Калининграда к нам на мероприятия никогда не приезжали, и я не думаю, что Виктор Яковлевич (Виктор Гофман — президент НРД в Калининграде и руководитель НКО «Айнтрахт», признанной иноагентом. — ИА REGNUM ) готов с нами сотрудничать теперь».

Говоря о НРД как об объекте недвижимости, Мартенс уточнил, что здание юридически принадлежит обществу «Айнтрахт», и «с нашей точки зрения, собственником и распорядителем имущества фактически является Виктор Яковлевич».

«Дом был построен на средства германских налогоплательщиков и безвозмездно передам общественности российских немцев в Калининграде для организации этно-культурной деятельности, — продолжил глава ФНКА. — И теперь, получается, покупать его? Это какой-то бред получается».

Напомним, что неприятности в Немецко-Русском доме началисьдва года назад, когда на его площадке выступил германский дипломат Даниэль Лисснер с политической речью, полной антироссийской риторики. Затем прокуратура установила, что президент НРД Виктор Гофман способствовал популяризации имени кёнигсбергской поэтессы Агнес Мигель, поддерживавшей идеологию фашизма во время Великой Отечественной войны. Последний скандал произошёл минувшей осенью, когда на территории НРД выступила экстремистская группировка «Балтийский авангард русского сопротивления».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, по всей видимости, претензии к Немецко-Русскому дому начались около пяти лет назад, когда раскололась сама Федеральная национально-культурная автономия российских немцев. Прежний президент ФНКА Виктор Баумгертнер выступал за восстановление немецкой автономной республики в РФ, активизировав свою работу во время президентства Дмитрия Медведева.

Руководитель калининградского НРД Виктор Гофман уже в период раскола являлся вице-президентом непризнанного Москвой ФНКА РН, выступавшей за восстановление государственности российских немцев. И таким образом Немецко-Русский дом в Калининграде оставался единственным активом структуры Баумгертнера, учреждённой после раскола — Союзом общественных объединений российских немцев.

В настоящее время в Калининградской области проживает более 7 тыс. российских немцев.