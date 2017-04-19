Омск, 19 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум.



Герб Омска

Городской совет Омска принял постановление о признании назначенных на сегодня выборов мэра города несостоявшимися. Это произошло в связи с тем, что оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры. Стоит отметить, что прошедшая сегодня сессия была завершающей для нынешнего созыва — в сентябре в городе состоятся выборы депутатов. Однако есть вероятность, что мэра изберут раньше, поскольку новый конкурс будет объявлен уже в ближайшие дни.

В течение 20 дней после объявления нового конкурса у претендентов будет возможность сдать необходимый пакет документов, после чего специальная комиссия проведет с соискателями собеседования и примет решение о том, кто именно будет допущен до голосования. В городском совете ИА REGNUM пояснили, что депутаты вплоть до единого дня голосования могут собраться на внеочередную сессию и избрать градоначальника.

При этом политологи и эксперты несколько скептически относятся к стремлению «поспешно» избрать мэра. «Думаю, ничто не мешает продлить полномочия Вячеслава Двораковского до формирования нового горсовета, раз с этого года практикуется новый порядок формирования муниципальной власти, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Стремление «подсунуть» новому совету уже избранного мэра не совсем согласуется со смыслом этих изменений порядка избрания власти. Более демократично избрать мэра новым составом депутатов, у него будет выше легитимность. Это даже чисто с управленческой точки зрения будет куда правильней».

Примерно такой же точки зрения придерживается омский политолог Инна Ветренко. «Выбирать мэра должен новый состав горсовета, который будет избран этой осенью. Депутаты должны чувствовать ответственность за выбранного градоначальника», — сказала она в интервью «Коммерсанту».

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По мнению политолога Сергея Старовойтова, губернатор Омской области Виктор Назаров в связи со сложившимися в городе обстоятельствами оказался в самой сложной ситуации, начиная с его назначения в 2012 году. «У него продолжаются конфликты с силовиками. Его бывший первый заместитель Юрий Гамбург еще не освободился, а действующий первый заместитель Станислав Гребенщиков уже под следствием. В регионе произошел раскол в элитах. Против губернатора открыто действует депутат Госдумы Андрей Голушко при поддержке бывшего губернатора Леонида Полежаева. Назаров потерял контроль над местной «Единой Россией» после того, как ее возглавил близкий к Голушко Юрий Тетянников. А тут еще и провал с выборами мэра перед самым приездом премьера Дмитрия Медведева. Причина происходящего в том, что Виктор Назаров так и не смог собрать работоспособную команду, которая решала бы возникающие проблемы. В итоге все это дает повод для спекуляций о его скорой отставке», — резюмировал политолог.

Добавим, что ранее основным претендентом на должность мэра считался вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Он подал документы на участие в выборах, однако 13 апреля неожиданно снял кандидатуру, сославшись на проблемы со здоровьем. Позже стало известно, что его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее «проблемы со здоровьем» помешали участвовать в выборах Владимиру Куприянову, а бизнесмен Андрей Ерошевич и вовсе не стал объяснять причину отказа от борьбы.

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Ситуация с выборами мэра Омска вызвала заметный резонанс не только в регионе, но и в стране. Так, самоотвод Куприянова стал поводом для сюжета юмористической программы «Вечерний Ургант», который вышел на «Первом канале» 18 апреля. «Мэр — это нестабильная работа, человек работает на стабильной работе, например, библиотекарем, двадцать лет, работает — денежки капают. А тут мэром отработаешь шесть лет, потом отсидишь лет десять, а дальше что? Поэтому никто не хочет», — так ведущий объяснил нежелание омских политиков бороться за должность градоначальника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время мэром Омска является Вячеслав Двораковский. На досрочных выборах в 2012 году он получил 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%. Срок его полномочий на этом посту завершается в июле 2017 года. Теперь мэра Омска будут выбирать депутаты горсовета, так как прямые выборы градоначальника были отменены в 2015 году. Двораковский ранее заявил, что не будет претендовать на должность мэра.

Процедура выборов началась в этом году. Изначально о желании бороться за пост мэра заявили 23 человека, зарегистрированы были 17 кандидатов. Один из них — вице-премьер региона Станислав Гребенщиков — уже после регистрации уведомил комиссию о добровольном отказе от рассмотрения своей кандидатуры по состоянию здоровья. Из оставшихся 16 кандидатов 14 апреля комиссия выбрала двух — Куприянова и Ерошевича.