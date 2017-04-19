Москва, 19 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Введение новых ограничительных мер в отношении КНДР является «бесперспективным подходом» с точки зрения разрешения сложной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

(сс) stephan КНДР

«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога, — сказал представитель Кремля. — Мы считаем это иррациональным и бесперспективным подходом».

Песков также добавил, что власти РФ выступают за урегулирование ситуации вокруг КНДР политико-дипломатическими методами.

19 апреля министр финансов США Стивен Мнучин в интервью британской газете Financial Times заявил, что действующие ограничения США в отношении Северной Кореи, Сирии и Ирана будут ужесточены.

По его словам, под новые ограничительные меры попадут граждане и компании КНДР, однако не стал говорить об ограничениях подробнее. Введение таких мер глава Минфина США назвал одной из наиболее важных в его работе задач.

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