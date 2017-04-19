Москва, 19 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Банк России увеличил официальные курсы доллара США и евро к рублю, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы валют

Доллар вырос к рублю на 19,6 копейки и составил 56,1753 рубля. Евро подорожал на 65,25 копейки — до 60,2649 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 20 апреля, выросла на 40,14 копейки, составив 58,0156 рубля.

Напомним, Банк России понизил на 19 апреля официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара упал на 28 копеек до 55,97 рубля. Курс евро установлен на отметке 59,61 рубля, что ниже предыдущего дня на 22 копейки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов отметил, что рубль демонстрирует завидную устойчивость.