Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум.



Инга Слажинскайте ИА REGNUM «Адмиралтейские верфи»

Первый боевой корабль ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» заложили сегодня, 19 апреля, на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга для Военно-морского флота России, передает с торжественной церемонии корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня отмечаем важное событие как в жизни Военно-морского флота, так и в области военного кораблестроения. Сегодня день рождения у будущего корабля, который будет защищать наши арктические просторы. Патрульный корабль ледового класса будет строиться по решению министра обороны РФ в интересах защиты нашего государства на Арктическом стратегическом направлении», — сказал на церемонии главком ВМФ России, адмирал Владимир Королёв.

Он отметил, что в ближайшее время на «Адмиралтейских верфях» будет заложен и второй ледокол этого проекта, который будет назван в честь другого знаменитого полярника — Николая Зубова.

«Вы знаете, какое масштабное строительство развернуто министерством обороны в Арктике. Нам, действительно, необходим надводный боевой корабль, который сможет действовать в Арктике самодостаточно и в составе группировки… Мы гордимся, что у нас есть такие технологии», — добавил Владимир Королев.

Admship.ru Модель будущего ледокола

Универсальный корабль, который начали строить в Петербурге, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лет толщиной до 1,5 метров.

«Строится в соответствии с графиками. Могу заверить главнокомандующего Военно-морского флота, что заказ будет сдан в соответствии со сроками и в надлежащем качестве», — заявил заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Александр Быстров.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Закладка ледокола «Иван Папанин»

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Напомним, в 2016 году «Адмиралтейские верфи» получили заказ Минобороны России на два патрульных корабля ледового класса. Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет передан в состав ВМФ РФ после 2020 года.

Корабль, названный в честь советского полярного исследователя Ивана Папанина, предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для самостоятельного нанесения артиллерийский ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Многофункциональное судно способно эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Водоизмещение судна составляет по проекту 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

Вооружение: крылатые ракеты «Калибр», автоматическая артиллерийская установка. Кроме того, на корабле разместится вертолетная площадка и ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, а также два скоростных боевых катера типа «Раптор».

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Добавим, сейчас на «Адмиралтейских верфях» строится дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который должен быть передан военным морякам в 2017 году.