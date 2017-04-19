Лондон, 19 апреля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в своем выступлении в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранять — только так РФ можно удержать «за столом переговоров».

President.gov.ua Пётр Порошенко

Для того, чтобы Киев мог «двигаться по нашему пути улучшения», санкции должны быть сохранены, считает Порошенко. «Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны», — цитирует его слова телеканал «112 Украина».

Также он заявил, что если бы не Украина и ее борьба с Россией за «территориальную целостность», то «российские танки стояли бы намного дальше в Евросоюзе». Этому помогают и санкции, считает Порошенко.

Причем борется Киев собственным оружием: «за три года мы не получили никакого оружия, но у нас было фантастическое обучение с британскими, канадскими, американскими, европейскими солдатами».

Говоря о России, Порошенко также сравнил ее с крокодилом, приведя слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, — это Украина», — напомнил Порошенко.

«И крокодил, которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — сказал президент Украины, выразив уверенность, что Россия «не наестся».