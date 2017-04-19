Ярославль, 19 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Сумма долгов регионов России из четырех федеральных округов по госконтрактам на 1 марта составила 19,3 млрд рублей. Об этом на совещании в Ярославле рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Ярославской области

«По состоянию на 1 марта 2017 года сумма долга перед предпринимателями составила 19,3 млрд рублей. В Краснодарском крае — 4,4 млрд рублей, в Московской области — 1,4 млрд рублей, в Ярославской — 1,2 млрд рублей», — заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Речь идет о Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Ранее Чайка заявлял, что сумма долгов по госконтрактам в российских регионах составляет 14,3 млрд рублей.