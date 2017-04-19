Рыбинск, Ярославская область, 19 апреля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. 24−27 апреля в Рыбинске Ярославской области пройдет международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы форума. Форум организуют НПО «Сатурн», администрация Рыбинска, Рыбинский государственный авиационный технический университет и правительство Ярославской области.

Itp-forum.ru Форум «Инновации. Технологии. Производство»

В форуме примут участие представители российских и зарубежных предприятий, специалисты ведущих университетов страны, представители малых и средних технологических и инжиниринговых компаний. Участники обсудят развитие передовых производственных технологий, на форуме продемонстрируют новейшие разработки.

В рамках форума будут работать сессии «Альтернативные виды энергии», «Двигателестроение. Электродвигатель для электрического самолета. Гибридные силовые установки», «Аддитивное производство», «Цифровое проектирование, моделирование и интеграция». На круглых столах обсудят новые методы обработки и перспективные технологические решения в производстве деталей газотурбинных двигателей, а так же новые технологические решения в сварочном производстве. Одно из самых перспективных направлений будущего — создание электрических самолетов.

На форуме проблемы электросамолетов обсудят представители авиационных институтов Уфы, Новосибирска, Москвы и калужского НПО «Эрга».

«На форуме обсудят основные концепции электрических и гибридных силовых установок самолетов, проблемы обеспечения надежности и безопасности эксплуатации, а также экономические аспекты создания и эксплуатации гибридных силовых установок для различных типов воздушных судов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 апреля Ярославскую область посетит Владимир Путин, не исключено, что он примет участие в каких-либо мероприятиях форума.