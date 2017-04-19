Москва, 19 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев не собирается комментировать обвинения со стороны политика Алексея Навального. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 19 апреля на пленарном заседании Госдумы, реагируя на вопрос депутата Николая Коломойцева (КПРФ) о том, почему премьер-министр не хочет перестать следовать рецептам Алексея Кудрина и Эльвиры Набиуллиной и тем самым «защититься от нападок Навального».

Government.ru Дмитрий Медведев

«Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция КПРФ должна от этого воздерживаться», — заявил Медведев.

«Кстати, один раз страна уже от этого пострадала — в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать», — отреагировал, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин.