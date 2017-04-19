Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Первые в этом сезоне фонтаны запущены 19 апреля в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского Водоканала. Это произошло несмотря на то, что еще два дня назад в Северной столице шел снег, а температура по ночам опускалась ниже нулевой отметки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтан. Санкт-Петербург

Сегодня специалисты включили любимые горожанами фонтан на Манежной площади, необычный фонтан «Шар» на Невском, 56, фонтаны в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки.

20 апреля будут запущены еще шесть фонтанов — в парке «300-летия Санкт-Петербурга», на 3-й Красноармейской улице, 10, на набережной реки Фонтанки у дома 30, на Литейном проспекте у дома 57 и в Александровском парке.

21 апреля к числу работающих присоединятся фонтаны в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, а также два фонтана в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова. Одновременно включат фонтан «Маяк» в парке «300-летия Санкт-Петербурга».

До конца апреля будут запущены фонтаны в Смольном и Никольском садах, в Таврическом саду, во Введенском саду, фонтан у Нахимовского училища, фонтан у дворца спорта «Юбилейный», фонтан на Румянцевской площади, фонтан-поилка на Сенной площади, фонтаны в Зеленогорске и другие.

Фонтаны в Кронштадте будут открыты 1 мая. В этот же день Водоканал запустит фонтан у Российской национальной библиотеки, фонтан «Лебединое озеро» на Петроградской стороне и фонтан в акватории озера Разлив в Сестрорецке.

Наконец, в День Победы, 9 мая, заработают фонтанные светомузыкальные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.

«Всего в сезоне-2017 будут работать 49 фонтанов и 3 фонтанных комплекса. Остальные 33 фонтана, находящиеся в хозяйственном ведении Водоканала, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте», — отметили в пресс-службе предприятия.

Водоканал просит петербуржцев и гостей города относиться к фонтанам бережно и не засорять их, во избежание отключения.

Как сообщалось ранее, в сезоне-2016 фонтанный комплекс на Московской площади в течение лета его приходилось несколько раз закрывать на профилактические и ремонтные работы из-за проведения т.н. «водных битв»: насадки, регулирующие потоки воды, были сломаны. Дни ВМФ и ВДВ в прошлом году для петербургских фонтанов прошли в целом без особых происшествий, оборудование не было повреждено. Однако в начале сентября 2016 года неизвестные вылили в фонтан в Ново-Манежном сквере моющее средство.