Москва, 19 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В 2016 году в России была закрыта проблема с наличием мест для детей 3−7 лет в детских садах. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы РФ в ходе отчета о работе правительства в 2016 году.

Pixabay.com В детском саду

«Это выдающийся результат!» — воскликнул он.

Вместе с тем проблема наличия мест в школах остается острой, посетовал премьер-министр, отметив, что решение этой проблемы — дорогостоящее. В рамках 10-летней программы, отметил Медведев, планируется создать до 170 ученических мест в школах. В 2016 г. было создано 7 тыс. ученических мест. «Появятся дополнительные деньги — нацелим на школьное строительство!» — пообещал он.