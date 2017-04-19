Киев, 19 апреля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Кремль не заинтересован в установлении мира в Донбассе. Поскольку Россия признает только право силы, Киеву ничего не остается кроме как «искать мира благодаря силе». Об этом сегодня, 19 апреля, во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«У нас нет мира по одной причине: россияне не заинтересованы в достижении мира. Они заинтересованы в получении контроля. Я это снова почувствовал в понедельник, когда вместе с канцлером Меркель и президентом Олландом провел телефонные переговоры с президентом Путиным. Это было еще одно проявление пустых обещаний Москвы. Это было еще одно проявление их отношения: «если вы хотите мира, можете его иметь: но только на наших условиях». Никаких компромиссов.Только право силы. Это подтверждает, что у нас нет другого выхода, как искать мира благодаря силе, а не умиротворению», — пояснил Порошенко.

Глава украинского государства обвинил Кремль в нарушении Будапештского меморандума. «Она нарушила Будапештский меморандум, стороной которого является и Объединенное Королевство. Она нарушила все, что можно в наших двусторонних соглашениях, в которых Россия признавала и гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Порошенко.

При этом президент обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений. «Она нарушает свои бесчисленные обещания и сегодня — в рамках Минского процесса. Ни эффективного прекращения огня. Никакого освобождения заложников и незаконно задержанных лиц. Никакого доступа международных гуманитарных организаций. Ни одна другая сторона за это не ответственна, кроме России. Она продолжает направлять в Украину «российские войска», тяжелое вооружение и амуницию. Она превратила Крым в крупнейшую в мире военную базу. Она остается глухой к требованиям и аргументам о мире», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Порошенко провел телефонные переговоры в «нормандском формате» с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По данным пресс-службы главы украинского государства, участники переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям и подчеркнули важность соблюдения очередного режима тишины с 1 апреля. При этом они выразили надежду в то, что формат продолжит работу после президентских выборов во Франции. «Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках «нормандского формата» и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции», — отмечают в пресс-службе.