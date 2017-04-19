Москва, 19 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Объем производства продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен увеличиться до 30%. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы РФ в ходе отчета о работе правительства в 2016 году.

npomash.ru Гражданская продукция от «НПО машиностроения»

По словам главы российского правительства, это должна быть высокотехнологичная продукция космического, авиационного, медицинского назначения. Медведев полагает, что диверсифицировать ОПК получится благодаря льготам, предоставляемым предприятиям, включая субсидирование кредитов. Другой мерой помощи диверсификации он назвал запреты на ввоз целого ряда наименований иностранной продукции, чтобы поддержать своих производителей, а также экспортную поддержку.

Увеличение гражданской компоненты ОПК, уверен премьер-министр, поможет лучше выполнять задачи по развитию военной техники.