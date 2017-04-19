Киев, 19 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сравнил власти Российской Федерации с «ненасытным крокодилом» из речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом Порошенко сказал сегодня, 19 апреля, во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». Но я боюсь, что гроза не пройдет мимо, крокодил не пройдет мимо. Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, это место — Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия. Они надеются, что если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. У России другое отношение. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам. Она верит только в одно правило: Россия побеждает, несмотря ни на что», — считает Порошенко.

Президент призвал сохранить санкции в отношении РФ, чтобы удержать Кремль за столом переговоров. «Чтоб мы могли двигаться по нашему пути улучшения ситуации, санкции в отношении России должны оставаться. Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтоб держать Россию за столом переговоров», — полагает он.

Он также упрекнул Запад за нежелание предоставить Украине оборонительные вооружения. «Мы боремся за нашу территориальную целостность сами, даже с нашим собственным оружием. За три года мы не получили никакого оружия, но у нас было фантастическое обучение с британскими, канадскими, американскими, европейскими солдатами. Вы видите это в политике.Вы видите это в спорте. Вы видите это в реальности фейковых новостей, которую она пытается навязать нашему миру», — сказал Порошенко.

При этом президент пояснил суть гибридного противостояния с Россией. «Известный британский публицист и телепродюсер Питер Померанцев сказал об этом лучше: «Ничего не является правдой, и все возможно». Это и есть на самом деле их идеология. Неудивительно, что вместо того, чтобы отвечать на насущные вызовы, которые подрывают глобальный порядок, Россия использует их в собственных интересах. Вот, что мы называем «гибридной войной». Она является гибридной, потому что не знает границ и имеет много лиц. Дезинформация, агрессивная пропаганда, умышленные взломы и ложь являются лишь ее маленькой частичкой. Москва не столько отвергает мировой порядок, она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей: тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения, игра с нулевым результатом вместо беспроигрышного», — добавил Порошенко.

Напомним, 13 марта 2017 года Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции в отношении РФ. В частности санкции продлены в отношении 150 человек и 37 организаций за угрозу территориальной целостности Украины. Также в 2017 году США расширили санкции в отношении Москвы.