Москва, 19 апреля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Audi отзывает в России 2340 автомобилей модели Q5, об этом 19 февраля сообщил Росстандарт.

The Car Spy Audi Q5

Отзываются автомобили, которые компания продала в период с 2010 по 2017 год.

Причиной отзыва является обнаруженная неисправность в водоотводе панорамного сдвижного люка. Из-за его неправильного функционирования вода может попадать в потолочную обивку, из-за чего может намокать вспененный материал, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. В результате газогенератор может поражать коррозия.

В сервисных центрах специалисты будут проверять, не попадает ли вода в область панорамного люка и проверять, нет ли засоров в водостоке.

Также будет проводиться проверка газогенератора на наличие коррозии, если её не будет обнаружено, на устройство будет нанесен восковой консервант. Если же проверка выявит её наличие, будет произведена замена подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться за счет производителя.

Audi Q5 — небольшой кроссовер, выпускаемый немецкой компанией с 2008 года. В августе 2016 год с конвейера сошел миллионный экземпляр.