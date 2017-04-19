Махачкала, 19 апреля, 2017, 13:27 — ИА Регнум.



ИА REGNUM ДТП в Махачкале

В центре Махачкалы внедорожник «Тойота Ленд Крузер» насмерть сбил пешехода и врезался в проезжавшую мимо пассажирскую «Газель». В результате несколько ее пассажиров, в том числе дети, получили различные травмы и были доставлены в больницу. ДТП произошло в одном из самых оживленных мест города, на пересечении улиц Ярагского и Шамиля, напротив кинотеатра «Россия».

Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в городском управлении ГИБДД, виновником ДТП оказался водитель внедорожника, который сразу после происшествия скрылся. Сейчас полиция ищет его и уточняет все детали произошедшего по камерам видеонаблюдения. Жизни пострадавших пассажиров маршрутки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

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По данным ГИБДД республики, в 2016 году в автоавариях в республике погибли 420 человек. Всего произошло 1533 ДТП. Как заявил вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров, одной из основным причин аварий является агрессивное вождения водителей. Около 40% аварий происходят из-за превышения скорости или выезда на встречную полосу движения.