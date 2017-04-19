Москва, 19 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует удвоить грантовую поддержку регионов, увеличив ее до 20 млрд рублей в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Госдуме.

Anton Starikov Деньги

«В прошлом (2016) году их (грантов за высокие темпы роста собственного экономического потенциала) было на 5 млрд рублей. В этом (2017) году еще 10 млрд предполагается. И было принято решение — здесь я прошу коллег из Государственной думы нас поддержать — увеличить эту цифру еще на 10 млрд рублей», — сказал он.

Кроме того, с 2018 года в качестве дополнительной меры поддержки развивающих свою экономику регионов в их бюджеты планируется зачислять прирост налога на прибыль в той части, которая зачисляется в федеральный бюджет.