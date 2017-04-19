Грозный, 19 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Батальон военной полиции из Чечни отправился в Сирийскую Арабскую Республику. Военнослужащие заменят своих коллег, вернувшихся из Сирии в марте. Как пишет «Росбалт», новая команда пробудет в командировке около пяти месяцев.

Яна Амелина Батальон «Восток»

Бойцы не будут принимать участие в военных действиях. Их задачей станет охрана аэродрома «Хмеймим», а также обеспечение общественного порядка и сопровождение гуманитарных грузов.

Напомним, 71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии выполнял специальные задачи в Сирии с декабря 2016 года. Чеченские контрактники обеспечивали правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев. Для отстаивания государственных интересов России за рубежом бойцов военной полиции использовали впервые.

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Бойцы военной полиции вернулись из Сирии в Россию

По возвращении на родину чеченскому батальону устроили торжественную встречу. Как сообщало ИА REGNUM, командиру батальона Руслану Нумахаджиеву был вручен орден Кадырова и ордер на квартиру в Грозном. Остальные военнослужащие были награждены медалями «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», а также именными часами от главы республики.

Как отметил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, чеченский батальон военной полиции готовили к отправке в Сирию инструкторы нового учебного центра спецназа в Гудермесе — ветераны элитных подразделений «Альфа», «Вымпел», а также главного управления Генштаба ВС. Большинство контрактников до этой командировки уже имели опыт службы в горячих точках, многие из них были уроженцами Чечни.