Москва, 19 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в 2016 году прекратилась убыль населения, вырос объем производства и запущен механизм поддержки инфраструктурных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня, 19 апреля, в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства в 2016 году. Он рассказал о реализации программы «Дальневосточный гектар», в ходе которой в минувшем году уже 12 тысяч гектаров нашли своих хозяев, а всего поступило 82 тыс. заявлений от желающих стать владельцем участка земли.

Надальнийвосток.рф «Дальневосточный гектар»

В регионе, отметил Медведев, работают также и решения по поддержке авиаперевозок, свободных портов, развития транспортных коридоров.