Севастополь, 19 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Городской суд Севастополя оставил в силе решение суда первой инстанции о сносе самовольных построек на береговой линии в поселке Кача под Севастополем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 19 апреля.

Автор Сергей Анашкевич aquatek-filips.livejournal.com Самострои в Севастополе

Спорные строения возведены в поселке Кача на Матросском пляже на протяжении 250 метров вдоль берега Чёрного моря и представляют собой три шестиэтажных сооружения с комнатами для отдыха. Здания расположены на расстоянии от 5 до 12 метров от уреза воды.

Согласно решению суда, самовольно построенные здания подлежат сносу, их строительство велось без разрешительной документации на земельном участке, не отведенном для этих целей. Подчеркивается, что законодательства Украины и Российской Федерации не предусматривают строительство жилых объектов, как и дач, домов отдыха в водоохранной зоне.

Собственники строений пытались доказать суду, что целью застройки было укрепление берега, санкционированное руководством воинской части, расположенной в поселке Кача. К тому же строительство началось в 1980 году, и в споре истек срок давности. Сами строения не препятствуют доступу граждан к морю, утверждают владельцы.

Суд не принял во внимание доводы ответчиков, исходя из того, что к делам о самовольных постройках не применяются сроки давности, а берегоукрепительные сооружения должны возводиться с разработкой проектной документации, которая отсутствует. Кроме того, руководство воинской части не является органом, уполномоченным давать разрешение на строительство, свободный доступ к морю подразумевает возможность неограниченного доступа к береговой линии.

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Добавим, что скопление гостевых домиков в Каче, постепенно превратившихся в единый и разномастный комплекс, называют в городе «бразильскими фавелами» и «курятниками». Однако они пользуются спросом у отдыхающих из-за низких цен.

Возможно, что и в этом летнем сезоне хозяева домиков разместят там туристов. По сообщению пресс-службы, судом установлен предельный срок этапов работ — не более полугода со дня вступления в силу решения. Один месяц отводится для обращения в проектную организацию, после утверждения проекта демонтаж должен быть произведен в течение трех месяцев.