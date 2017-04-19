Москва, 19 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Объем контрактов продукции военного назначения в настоящее время уже превышает 15 млрд долларов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы.

Government.ru Дмитрий Медведев на выставке вооружений

«Мы занимаем второе место в мире на рынке вооружений. Объем экспорта продукции военного назначения превышает 15 млрд долларов», — заявил Медведев.

«Были подписаны новые контракты, а портфель заказов к концу прошлого года составил 50 млрд», — добавил он.