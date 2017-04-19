Москва, 19 апреля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о рекордном исполнении гособоронзаказа в сфере ВПК, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Медведев напомнил, что именно с ВПК началось импортозамещение в РФ — «от этого зависела обороноспособность страны».

Более чем на 10% вырос объем производства в ВПК, рост производительности труда за год — 13%», — привел данные глава правительства в Госдуме.

«Государственный оборонный заказ в 2016 году выполнен на рекордном уровне — 99%. Такого не было никогда. Что касается ядерного вооружения, что для страны очень чувствительно — этот показатель составил 100%», — заявил Медведев.