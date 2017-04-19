Тольятти, Самарская область, 19 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум.



Sergey G Легендарная «Копейка» — ВАЗ -2101

Волжский автомобильный завод 19 апреля 2017 года празднует День первого автомобиля, об этом сообщила пресс-служба «Авто ВАЗ».

19 апреля 2017 года Волжский автозавод выпустил первые экземпляры ВАЗ-2101, это произошло 47 лет назад. С тех пор было выпущено около пяти млн этих автомобилей. На втором месте после «копейки» — «шестерка», предприятием было произведено более 4 млн ВАЗ-2106.

LADA 4×4 была первой собственной разработкой завода, всего было выпущено около 2,5 млн машин, автомобиль продается и сегодня, покупателям предлагается 4 его модификации. Он входит в двадцатку самых востребованных автомобилей на российском рынке.

Как сообщает компания, сегодня покупателями наиболее востребованы модели LADA Vesta и LADA XRAY. Vesta занимает третье место в рейтинге продаж в России, а XRAY — девятое.

Сегодня автомобили Lada реализуются через более чем 300 дилерских центров в 178 российских городах.