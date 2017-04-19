Донецк, 19 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Донецке около сотни сотрудников поддерживают в рабочем состоянии стадион футбольного клуба «Шахтер» «Донбасс Арена». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 18 апреля заявил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин, передает ИА REGNUM.

Максим Цуканов Стадион «Донбасс Арена». 2015

Отмечается, что представители ДНР вывезли имущество со спортивной базы «Кирша» и проводят его инвентаризацию. ДНР обещает сохранить дорогостоящее оборудование ФК «Шахтер». «Как отметил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин, чтобы описать все имущество, в т. ч. и свезенное работниками футбольного клуба со спортивной базы «Кирша», потребуется достаточно много времени», — говорится в сообщении.

«Вопрос здесь очень серьезный. Сегодня здесь постоянно работают 6−7 групп работников, каждый из которых отвечает за свой участок. Ни одна позиция не должна быть упущена! Самая главная сейчас для нас задача — это сохранить имущество», — сказал Мишин.

Он также проинформировал, что ДНР планирует использовать стадион для проведения «мероприятий различного уровня». «Все технологии для поддержания в порядке футбольного поля и стадиона в целом должны соблюдаться. Это очень серьезный спортивный комплекс. Нашей Республике необходимо развиваться, в т. ч. и развивать международные отношения. Думаю, что одной из таких форм будет являться и работа «Донбасс Арены». Этот стадион многофункционален, здесь можно будет проводить мероприятия различного уровня. Но мы прекрасно понимаем, что спорт зависит от состояния экономики. Поэтому наша задача — сохранить стадион, а затем, по мере развития Донецкой Народной Республики, «Донбасс Арена» будет выполнять те функции, для которой ее и создавали», — рассказал Мишин.

Кроме того, руководитель управляющей компании по обслуживанию «Донбасс Арены» Олег Ковальчук заверил, что дорогое оборудование стадиона никуда не вывозят.

«Никто никуда имущество не вывозит. Да, сейчас на объекте режим поддержания, но он работает. Коллектив мы стараемся сохранить. Пока никто из него никуда не уходит. Мы должны сохранить специалистов, которые знают «Донбасс Арену», — сказал Ковальчук.

Ранее, в Донецке прошли слухи, что дорогое оборудование «Донбасс Арены» собираются временно вывезти в Россию для подготовки к предстоящему ЧМ 2018.

Ковальчук отметил, что донецкие специалисты изучат возможность восстановления стадиона. «ПромстройНИИпроект» предполагает провести обследование и сделать заключение, что нужно здесь сделать и какие можно проводить мероприятия», — рассказал он.

Он пообещал восстановить газон стадиона за полтора месяца. «Поле — это сердце стадиона. Проблемы с ним есть, но они сезонного характера. И это не могло быть по-другому. Почему? Солнце на него попадает неравномерно. Северная сторона поля находится практически в идеальном состоянии, а на юге этого нет. Поэтому компенсируем искусственным освещением. На газон сегодня уже внесено 200 кг удобрений, провели чистку травы, провели ревизию поливочной системы. Думаю, что через месяц-полтора газон будет в идеальном состоянии», — добавил Ковальчук.

При этом руководитель управляющей компании анонсировал пуск гранитного мяча-фонтана, который ранее был законсервирован на зимнее время. «Мы провели его запуск в тестовом режиме, проверили работу и каскада фонтанов», — рассказал Ковальчук.

Общий вес вращающегося на воде гранитного мяча составляет 28 тонн. Он был создан из гранита особой породы немецкими мастерами. Его диаметр 2,7 метра. Диаметр подставки под мяч составляет 360 см, а вес — 12,5 тонн. Гранитный мяч вращается под давлением двух струй воды благодаря идеально круглой форме.

Напомним, 20 октября в Донецке на военном объекте ДНР в районе Донецкого казенного завода химических изделий произошел сильный взрыв. Взрывная волна прокатилась по всему городу. По сообщениям жителей, во многих районах в зданиях и домах вылетели не только стекла, но и оконные рамы. Повреждения были зафиксированы и на стадионе «Донбасс Арена». Войска ДНР обвинили Украину в применении «Точки-У». От взрывной волны пострадала северо-западная сторона стадиона. В середине марта 2017 года на стадионе введено внешнее республиканское управление.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта 2017 года глава ДНР Александр Захарченко пообещал провести на стадионе «Донбасс Арена» футбольный матч между футбольными командами бойцов батальонов «Спарта» и «Сомали» ДНР. «Хочу сделать предложение, чтобы первый матч на «Донбасс Арене» прошел между подразделениями «Сомали» и «Спарта» в память о погибших командирах «Гиви» и «Мотороле». Это будет первый матч на «Донбасс Арене», — сказал Захарченко.

Как сообщалось ранее, 2 марта 2017 года генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин заявил, что вооруженные бойцы ДНР вошли на стадион «Донбасс Арена» и футбольную баз в Кирша ."На данный момент все выходы «Донбасс Арены» заблокированы. Сотрудники не допускаются. Разрешен доступ только дежурным смены, которые обучены реагировать в случае ЧП на арене… Опечатано все имущество (на футбольной базе — прим. ИА REGNUM ), все перекрыто, доступа на базу сейчас нет», — сказал Палкин.