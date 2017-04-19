Резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году — Медведев
Москва, 19 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Вопреки прогнозам Резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году, резервов еще достаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме. Властям удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне, заверил он.
«Основным источником его покрытия является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года», — сказал Медведев.
«Этого не произойдет. Мы заработали больше, чем планировали, в том числе за счет мобилизации доходов», — указал глава правительства.
По мнению Медведева, «резервов здесь еще достаточно». В частности, за счет настройки системы всех бюджетных платежей — «так, чтобы она была более эффективной».