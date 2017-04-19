Москва, 19 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Вопреки прогнозам Резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году, резервов еще достаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме. Властям удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне, заверил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги есть!

«Основным источником его покрытия является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года», — сказал Медведев.

«Этого не произойдет. Мы заработали больше, чем планировали, в том числе за счет мобилизации доходов», — указал глава правительства.

По мнению Медведева, «резервов здесь еще достаточно». В частности, за счет настройки системы всех бюджетных платежей — «так, чтобы она была более эффективной».