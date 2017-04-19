Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2017, 12:45 — ИА Регнум.



947051 Молоток

В Ростове-на-Дону утром 19 апреля произошло нападение на фельдшеров скорой помощи. Бригаду медиков с молотком встретил неадекватный пациент. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации, врачи получили травмы разной степени тяжести.

Звонок по номеру «03» поступил в 06:48. Врачей вызвали родственники ростовчанина, состоявшего на учете у психиатра. На место выехала спецбригада. По прибытию буйный мужчина оказал сопротивление: ударил одного из врачей молотком, второй получил резаную рану головы. Оба медика доставлены в больницу.

«Работа врачей скорой помощи постоянно сопряжена с риском. Стремясь спасти людей, доктора могут сами оказаться пострадавшими. И несмотря на это, они готовы прийти на помощь в любую минуту», — прокомментировала начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

По данному факту проводится доследственная проверка. В региональном управлении СКР отметили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены, а затем следователи примут процессуальное решение.

Отметим, на днях в Крыму произошло нападение на бригаду скорой помощи. В Керчи пациент напал на фельдшера с ножом. Теперь в Крыму будут добиваться, чтобы на вызовы к пациентам с психиатрическими расстройствами выезжали специализированные бригады, которые могут найти с ними общий язык.

Ранее по теме: В Керчи пациент напал с ножом на фельдшера