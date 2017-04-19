Москва, 19 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум.



Myriams-Fotos Сахарный диабет

По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», члена комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко, больные сахарным диабетом должны иметь возможность получать информацию о количестве углеводов, выраженных в «хлебных единицах» (ХЕ), содержащихся в продуктах питания.

«По данным Эндокринологического научного центра, в России на учете стоят более 4,5 миллионов больных сахарным диабетом. Эта цифра поражает воображение. Каждый день этим людям приходиться тратить много времени на подсчет так называемых «хлебных единиц» (ХЕ), от количества которых напрямую зависит их повседневное состояние. От количества потребленных ХЕ зависит необходимая доза инсулина у инсулинозависимых пациентов. В ближайшее время мы проведем консультации с Роспотребнадзором и всеми заинтересованными ведомствами на предмет возможности внесения в нормативно-правовую базу изменений, обязывающих производителей, а также владельцев кафе и ресторанов указывать на упаковках и в меню количество ХЕ», — заявил Николай Герасименко.

Для больных сахарным диабетом жизненно важно знать, какое количество усваиваемых углеводов они получают, съев, например, одно печенье или одно блюдо в кафе.

«Сейчас, когда количество «хлебных единиц» в порции не указывается, высчитать его точно практически не представляется возможным. Кроме несомненной помощи диабетикам эта информация будет крайне полезна людям, ведущим здоровый образ жизни, и желающим похудеть», — отметил парламентарий.

Напомним, что в России примерно каждый 15-й страдает от сахарного диабета. В настоящий момент любой человек, болеющий сахарным диабетом, сталкивается с проблемой подсчета хлебных единиц, когда покупает еду в упаковке или ест в пунктах общественного питания.