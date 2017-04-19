Обнинск, Калужская область, 19 апреля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Очередным судебным сроком закончилась телефонная «шутка» для 21-летнего жителя Обнинска Калужской области. Он приговорен городским судом к одному году исправительных работ за ложную информацию об акте терроризма. Об этом 19 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Калужской области Владимир Иванков.

PublicDomainPictures Старый телефон

15 марта 2016 года молодой человек, воспользовавшись мобильным телефоном своего знакомого, позвонил в обнинскую службу «112» и сообщил оператору о якобы готовящемся взрыве.

По версии звонившего, неизвестный мужчина планировал осуществить подрыв с помощью закладки устройства в подвальном помещении жилого дома, взорваться оно должно было через пять минут после звонка. После проверки дома спецслужбами выяснялось, что сведения оказались шуткой.

В суде лжетеррорист раскаялся в содеянном, просил проявить снисхождение и учесть его семейное положение и материальные сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за ложную информацию о взрывном устройстве в исправительную колонию строго режима на 1 год и три месяца отправился еще один житель региона. В целом можно отметить ужесточение решений суда в отношении телефонных террористов.