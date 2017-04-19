Ярославль, 19 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. На апрель этого года просроченная задолженность жителей Ярославской области по кредитам составляет более 16 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. 13 миллиардов задолжали физические лица и 3 миллиарда — юридические. Печь идет только о тех долгах, исполнительные листы по которым поступили судебным приставам.

20 копеек

«В прошлом году долг составлял 11 миллиардов у физических лиц и 6 — у юридических. Задолженность юридических лиц уменьшилась вдвое, у, а физических лиц неуклонно растет. В этом году мы взыскали задолженностей на 218 миллионов рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Такая большая задолженность, скорее всего, связана с увеличением ипотечного и потребительского кредитования. В Ярославской области за прошлый год выдано ипотечных кредитов более чем на 10 млрд рублей. Это на 16,1% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году жители Ярославской области взяли на 19% потребительских кредитов больше, чем годом ранее. Населению региона выдано кредитов в размере 49,4 млрд рублей. Но в то же время деньги у ярославцев есть. Вклады населения в ярославские банки за год увеличились на 7,3 млрд рублей и составили 177,3 млрд рублей.