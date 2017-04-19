Вашингтон, 19 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.



Iranreview.org Санкции

Действующие ограничения США в отношении Северной Кореи, Сирии и Ирана будут ужесточены. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью британской газете Financial Times.

Он отметил, что под новые санкции попадут граждане и компании КНДР, однако не стал говорить об ограничениях подробнее. Введение таких мер глава Минфина США назвал одной из наиболее важных в его работе задач.

Мнучин напомнил, что ранее на Иран были наложены санкции, связанные с нарушением прав человека. Теперь же, по его словам, Тегеран ждут новые ограничения, не имеющие отношения к ядерной программе страны. «Мы намерены очень внимательно следить за поведением Тегерана», — добавил он.

Что касается Сирии, на нее будут наложены «значительные санкции», пояснил министр. Речь идет, в краткосрочной перспективе, о мерах в отношении примерно 200 физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2017 года министерство финансов США ввело ограничения в отношении 11 граждан и компаний КНДР. Глава министерства Стивен Мнучин пояснил, что такая мера направлена на разрушение структур, с помощью которых Пхеньян финансирует ядерную и ракетную программы.

8 апреля стало известно о подготовке новых санкций США против сирийских властей. По словам Мнучина, решение было принято после инцидента с химоружием в провинции Идлиб, ответственность за который в Вашингтоне возлагают на Асада.

Читайте также: США ввели санкции против 11 граждан КНДР