Москва, 19 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. До уровня прожиточного минимума работающего будет поднят в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня, 19 апреля, в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства в 2016 году. Он напомнил, что в 2016 г. удалось дважды повысить МРОТ до 7,5 тысячи рублей, а с 1 июля текущего года МРОТ будет повышен до 7,8 тысячи руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава российского правительства также рассказал, что в 2016 г. была повышена ответственность работодателей за выплату заработной платы, в результате миллиону работников была выплачена задолженность в 25 млрд рублей.