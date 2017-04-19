Москва, 19 апреля, 2017, 12:29 — ИА Регнум.

Биржевые курсы американского доллара и европейской валюты снизились на открытии торгов к рублю 19 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Так, по состоянию на 10:01 мск биржевой курс доллара снизился на семь копеек и составил 56,18 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек и составил 60,25 рубля.

По состоянию на 12:25 мск доллар США составил 56,0803 рубля, евро — 60,045 рубля.

Напомним, Банк России понизил на 19 апреля официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара упал на 28 копеек до 55,97 рубля. Курс евро установлен на отметке 59,61 рубля, что ниже предыдущего дня на 22 копейки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов отметил, что рубль демонстрирует завидную устойчивость.

Даже, несмотря на рост геополитических рисков, снижение валют EM, коррекцию на рынках акций игрокам на понижение российской валюты не удается ее опрокинуть.