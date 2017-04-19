Москва, 19 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум.



Abhishek Reddy.m7 Микрофинансирование

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» запускает в регионах «горячие линии», на которые любой желающий может обратиться с информацией о неправомерных действиях со стороны микрокредитных организаций. Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.

«Поступающие сигналы о недобросовестных действиях микрофинансовых организаций послужат основанием для запуска мониторинга их деятельности в каждом отдельном регионе. Вся поступающая информация будет проанализирована местными координаторами партийного проекта «Народный контроль» и передана правоохранительным органам для последующего разбирательства», — заявила парламентарий, добавив, что каждый случай без исключения партийный проект будет держать под контролем.

«Мы понимаем, что этот рынок по-прежнему активно растет, а интернет-пространство, к сожалению, пополняется историями людей, взявших микрокредит, но не оценивших свои возможности. В результате за полгода 10 тысяч рублей превращаются в 100 тысяч, что недопустимо», — подчеркнула депутат.

Именно поэтому правоохранительные органы, по ее мнению, органы должны обратить пристальное внимание на рынок подобных услуг, чтобы защитить людей от возможных злоупотреблений и нарушений их прав. По словам Анны Кувычко, конечным этапом станут изменения действующего законодательства, но прежде всего нужно провести мониторинг по изучению ситуации на местах.

Напомним, на прошедшем накануне заседании президиума Госсовета Президент РФ Владимир Путин призвал рассмотреть возможность ужесточения законодательства в сфере оказания финансовых услуг. Глава государства обратил внимание на проблему микрозаймов, из-за которой многие заемщики попадают в долговую спираль.

Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье — детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов Президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной программы партии.

Ранее ИА РЕ сообщало о том, что вопросами правомерности действий коллекторов при взыскании займов с должников кредитных организаций занялись представители общественной палаты и активисты ОНФ, которые, в свою очередь, обратились в МВД.

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