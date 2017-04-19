Пхеньян, 19 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Северной Корее во время празднования 105-ой годовщины со дня рождения Ким Ир Сена показали постановочный видеоролик, который имитирует ракетный удар по территории США. Об этом сообщает в среду, 19 апреля, агентство «Ренхап».

(stephan) Флаг КНДР

На обнародованном портале YouTube видео показан запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которая пересекает океан и наносит удар по одному из городов США.

Далее демонстрируется горящий американский флаг на фоне кладбища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Северной Корее прошел парад в честь 105-го дня рождения основателя страны и деда нынешнего руководителя Ким Ир Сена.

Во время парадного шествия по площади проехала бронетехника, среди которой были танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты.

Кроме того, были продемонстрированы новые модификации реактивных систем залпового огня, а также баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Пуккыксон-2».

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