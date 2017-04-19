Самара, 19 апреля, 2017, 12:27 — ИА Регнум.

Moypolk.com Акция «Бессмертный полк» в Самаре

В Самаре 9 мая на площади имени Куйбышева состоится военный парад с участием 26 тыс. зрителей, в небе самолеты ДОСААФ будут вести показательный воздушный бой, затем пойдет колонна «Бессмертного полка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В парадных колоннах пройдут военнослужащие Самарского гарнизона и сотрудники правоохранительных ведомств. Механизированная колонна будет представлена современными образцами вооружения и военной техники, в том числе БТР-80, БТР-82А, противотанковые комплексы 9п148 на базе БРДМ-2а «Конкурс», самоходные и возимые артиллерийские системы 2С23"Нона», 2С19"МСТА-С», 2А65"МСТА-Б». В исторической части парада по площади проедет уникальная военная техника с членами клуба «Они сражались за Родину», одетыми в форму военнослужащих РККА 1941−1945 годов.

В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу, отмечают в правительстве региона.

Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая 2017 года с 9:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП: со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тыс. зрителей, отметили в облправительстве.

Завершится праздничный день торжественным салютом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным самарских властей, в 2016 году в торжественных мероприятиях в регионе 9 мая участвовало 500 тыс. жителей, из них 225 тыс. в Самаре. В акции «Бессмертный полк» в Самаре приняли участие почти 40 тыс. человек, в целом по области — более 80 тыс.