Веллингтон, 19 апреля, 2017, 12:21 — ИА Регнум.



angie3888 Конопля

Полиция новозеландского региона Таупо в центральной части Северного острова провела успешную операцию по поиску нелегальных плантаций марихуаны с помощью дрона после сообщения местных жителей о сомнительной активности на границах леса, сообщает издание Stuff. Накануне в полицию поступила анонимная жалоба о пикапе, припаркованном на границе леса. Из этого пикапа вышли люди, выгрузили велосипед и с мачете наперевес углубились в чащу.

Полицейские идентифицировали владельцев пикапа, однако связаться с ними не удалось. Полицейским удалось перехватить подозрительных мужчин, углубившихся в лес, в этом сильно помогла специально обученная собака. Пойманные мужчины пахли марихуаной и были вооружены мачете. Подозреваемые сообщили, что просто охотились в этом районе, что само по себе уже является преступлением.

Первоначально задержанным предъявили только обвинение в охоте, однако затем было принято решение провести тщательный обыск в этом районе. Отряд с собаками не смог обнаружить ничего подозрительного, поэтому полиция обратилась к высокотехнологичному решению. Дрон позволил точно определить местоположение незаконной плантации из 100 растений. Растения каннабиса очень хорошо охранялись и были зрелыми и готовыми к производству.

Подозреваемым были предъявлены обвинения в хранении наркотиков.

Полицейские Таупо впервые использовали дрон для поисковых операций, так как подобное оборудование не входит в стандартное оснащение полицейского участка, и полицейским пришлось заимствовать его у сторонней организации.