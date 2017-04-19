Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону во время ливня, который накануне, 18 апреля, накрыл город-миллионник, произошла трагедия. В центре донской столицы погибла 36-летняя ростовчанка. По предварительной информации, женщина подскользнулась и ударилась головой об асфальт, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

ИА REGNUM Ливень

По предварительной версии, смерть девушки наступила в результате черепно-мозговой травмы. Причины гибели установят судмедэксперты.

В то же время в социальных сетях распространена информация о том, что горожанку убило молнией, которая ударила в мобильный телефон. «Девушка вышла в грозу по телефону поговорить, её молния и нашла», — сообщили интернет-пользователи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в центре Ростова-на-Дону во время ливня погибла 14-летняя девочка. Поток воды сбил ребенка с ног, она захлебнулась. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Кроме того, тогда травмы и ранения получили несколько горожан, оказавшихся в непогоду на улице.

Напомним, случившееся спровоцировало волну негодования среди населения. Жителеи города-миллионника потребовали отставки сити-менеджера Сергея Горбаня, но он ушёл только после истечения срока контракта. Теперь с ноября 2016 года ростовскую администрацию возглавляет Виталий Кушнарев.

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