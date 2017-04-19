Москва, 19 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В последние несколько лет РФ пришлось непросто, но даже в этих условиях «у нас есть неплохие результаты». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Самый главный, наверное, из результатов — это увеличение продолжительности жизни», — констатировал он.

«С 2006 года (тогда начали реализовывать национальный проект) она выросла на 6 лет и достигла почти 72 лет. Это самый высокий показатель за всю историю страны», — заявил Медведев.