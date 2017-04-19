Калуга, 19 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Первая семейная животноводческая ферма по развитию кролиководства открылась в Калужской области на базе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Анны Высоцкой. В церемонии принял участие инвестор проекта — режиссер Никита Высоцкий. Об этом 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Сергей Лялякин. Пресс-служба правительства Калужской области Невестка поэта Владимира Высоцкого – Анна стала хозяйкой кролиководческой фермы.

По данным ведомства, фермерское хозяйство образовано в июле 2012 года. В 2013 году Анна Высоцкая по результатам конкурсного отбора стала участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ области, получив грант в размере 8,5 млн рублей. Грант направили на создание фермы на 1000 кроликоматок. Общий объем затрат в итоге составил 40 миллионов рублей. Ежегодно планируется выращивать и реализовывать более 55 тысяч голов товарных кроликов.

Сергей Лялякин. Пресс-служба правительства Калужской области Инвестор проекта режиссер Никита Высоцкий на церемонии открытия фермы

«Это крупнейшая в Центральном федеральном округе и единственная в Калужской области ферма по промышленному разведению кроликов», — заявил министр сельского хозяйства области Леонид Громов. По его словам, кролиководство в регионе ждет активное развитие, поскольку продукция, за счет своих диетических свойств, востребована у потребителей.

Кроликоферма оборудована автоматизированными системами кормления, поения, навозоудаления и поддержки микроклимата. В хозяйстве также используют технологии генетического контроля и искусственного осеменения. В ближайшее время начнется строительство кормоцеха с проектной мощностью до 40 тонн кормов в месяц. Для новой фермы закупили 500 голов кроликоматок французской породы Хиплус.

Отметим, что это не первая попытка со стороны публичных лиц заняться фермерством в калужском регионе. Штурм местных сельскохозяйственных угодий ранее осуществил кинорежиссер Андрей Кончаловский, который планировал разводить в Мещовском районе крупный рогатый скот. Однако позднее он отказался от указанной идеи. В результате неиспользуемые земли выкупили власти области.

Напомним, объем производства мяса в калужских хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 102 тысячи тонн, что на 5% выше уровня 2015 года. Сюда также входит продукция трех птицефабрик, которые специализируются на выращивании бройлеров. Поголовье мясного скота в регионе достигло 40 тысяч голов.