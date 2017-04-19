Астрахань, 19 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Тысячи выходцев с Северного Кавказа воюют в Ираке и в Сирии на стороне террористов, заявил сегодня, 19 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Астрахани.

«Особую угрозу представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций. По имеющимся данным, на территории Сирии и Ирака в составе террористических структур находятся почти 2,7 тысячи жителей округа», — сказал он.

Как отметил Патрушев, это связано с активной пропагандой экстремизма и вербовкой террористов на территории Северного Кавказа. В самом регионе обстановка остается напряженной в плане террористической угрозы.

«В основе распространяемой ими идеологии лежит религиозный радикализм, используемый в целях сепаратизма и ксенофобии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что в Ираке убит один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Хаджир ар-Руси — предположительно выходец из России. Также сообщалось о ликвидации террориста Хасбулл аль-Кавкази по кличке «Кавказский эмир».

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18 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада сделали всё возможное для разрушения России. Площадкой для этого стала Чечня, где последние десять лет шли ожесточенные бои.