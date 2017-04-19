Вашингтон, 19 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обратилась с критикой в адрес немецкого правительства из-за экспортного профицита в стране, сообщает Der Focus.

Kremlin.ru Кристин Лагард

Германия неоднократно подвергалась обвинениям со стороны президента США Дональда Трампа и политиков других стран за ее избыточные финансовые накопления, которые при норме в 4% от ВВП составляют 8%.

«Такой высокий показатель может значительно обременить мировую финансовую систему», — отмечает глава МВФ.

Лагард считает, что Германия использует финансовые средства на развитие инфраструктуры и модернизацию банковской системы, что дает ей сравнительные преимущества.

Экономисты объясняют: избыточные накопления и вследствие профицита торгового баланса происходят тогда, когда страна тратит меньше, чем зарабатывает, поэтому у нее появляются избыточные сбережения. Это может тормозить рост мировой экономики.

Помимо этого, Германия обвиняется в том, что, благодаря этим излишкам, она выдает кредиты странам Южной Европы, например Греции, по рекордно низким процентным ставкам, что является следствием наращивания дефицита госбюджета в стране.