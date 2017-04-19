Вашингтон, 19 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации Роман Селезнев, которого в США обвиняют в кибермошенничестве, признался в содеянном. Об этом свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

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«Я принимаю полную ответственность за все, — говорится в 11-страничном письме Селезнева, адресованном суду. — Я боюсь наказания. (…) Хочу сказать: я неправ и извиняюсь».

Гражданин РФ также обещает, что когда выйдет из тюрьмы будет много и честно работать, чтобы «заплатить мой долг жертвам и обществу».

«Я совершил много неправильных поступков в жизни и принимаю ответственность за это, — пишет Селезнев. — Я несовершенен, я поступил неправильно. Я никого не могу винить, кроме себя! Я это сделал, и теперь отвечу как мужчина за свои преступления».

Напомним, что приговор, который суд Сиэтла вынесет Селезневу, назначен на 21 апреля 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. агенты Секретной службы США задержали Селезнева на Мальдивских островах. В августе 2016 г. суд присяжных признал виновным гражданина РФ в 38 из 40 пунктах обвинения по статьям «кибермошенничество», «хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах» и других.

Сторона обвинения оценила ущерб, нанесенный Селезневым в $170 млн.

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